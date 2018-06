Osnabrück (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat sich gegen eine deutsche Beteiligung an einem Militärschlag in Syrien gewandt. Diese sei "weder nachgefragt worden noch wird sie von uns in Betracht gezogen", sagte Westerwelle der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagausgabe). Das Grundgesetz und die Rechtsprechung setzten hier enge Grenzen. Die Bundesregierung dränge darauf, dass der UN-Sicherheitsrat "zu einer gemeinsamen Haltung findet und dass die Arbeit der UN-Inspektoren möglichst schnell abgeschlossen wird", sagte Westerwelle.

