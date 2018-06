Berlin (AFP) Nach dem Chaos der vergangenen Wochen soll der Zugverkehr am Hauptbahnhof in Mainz ab diesem Wochenende wieder normal rollen. Es bleibe bei der Ankündigung von Mitte August, den "Regelbetrieb in Mainz mit dem kommenden Wochenende wieder aufzunehmen", erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) am Freitag. Am 13. August hatte die Bahn als Reaktion auf die massiven Beeinträchtigungen im Zugverkehr angekündigt, dass die Züge in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt ab dem Abend des 30. August wieder nach dem Regelfahrplan verkehren sollen.

