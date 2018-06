Damaskus (AFP) - (AFP) Das britische Parlament hat einer Beteiligung des Landes an einem möglichen Militärschlag gegen die syrische Führung einen Riegel vorgeschoben. Die Abgeordneten lehnten am späten Donnerstag eine Vorlage der Regierung von Premier David Cameron ab. Die USA und Frankreich zeigten sich am Freitag trotz anhaltender Warnungen aus Russland weiter zu einem Eingreifen in den Konflikt entschlossen.

