Fröndenberg (AFP) - (AFP) Ursache des tragischen Flugzeugabsturzes mit fünf Toten im nordrhein-westfälischen Fröndenberg ist offenbar Spritmangel gewesen. Bei ihren Untersuchungen am Unglücksort stellten die Experten nach Behördenangaben vom Freitag fest, dass die Tanks des Sportflugzeugs komplett leer waren. Offenbar habe der Pilot vor dem Unglück am Dienstag versucht, mit stotterndem Motor noch seinen Zielflughafen Arnsberg-Menden zu erreichen. Zwei Flugminuten vom Flughafen entfernt streifte die an Höhe verlierende Maschine dann eine Baumgruppe und stürzte ab.

