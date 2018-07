Limburg (AFP) - (AFP) Der unter Druck geratene Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst will das Gespräch auch mit seinen Kritikern suchen. "Kommunikation ist wichtig, und ich will mit den Menschen im Gespräch bleiben", erklärte Tebartz-van Elst am Freitag nach einem Treffen mit dem Präsidium der Diözesanversammlung des Bistums in Limburg. In den vergangenen Tagen hatten hunderte Katholiken sich in einem offenen Brief gegen die Amtsführung des Bischofs gewandt. In der Kritik steht Tebartz-van Elst zudem wegen der hohen Kosten für den Bau eines Bischofshauses.

