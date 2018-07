Frankfurt/Main (AFP) Knapp einen Monat nach Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz sind Eltern in Frankfurt am Main mit einem Eilantrag auf einen Platz gescheitert. Das Frankfurter Verwaltungsgericht lehnte den Antrag in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss ab. Das Gericht begründete seine Entscheidung vor allem damit, dass die Eltern von der Stadt angebotene Betreuungsplätze etwa wegen der Entfernung abgelehnt hatten. Dies sei nicht nachzuvollziehen, erklärte das Verwaltungsgericht.(Az. 7 L 2889/13.F)

