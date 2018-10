Bogotá (AFP) Bei Protesten für mehr staatliche Unterstützung insbesondere in der Landwirtschaft sind in Kolumbien dutzende Menschen verletzt worden. In der Hauptstadt Bogotá wurden am Donnerstag nach offiziellen Angaben fast 150 Menschen verletzt und 40 Menschen festgenommen. Laut Polizei wurden landesweit 37 Polizisten verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.