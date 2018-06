Bogotá (AFP) Wegen der anhaltenden Sozialproteste in seinem Land setzt der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos tausende Soldaten in Bewegung. Diese sollten für Sicherheit in der Hauptstadt Bogotá sorgen und auf den Autobahnen des Landes patrouillieren, sagte Santos am Freitag in einer Rede, die im Radio und Fernsehen übertragen wurde. Er habe die Truppen bereits am Vorabend nach Bogotá geschickt und werde das Gleiche tun "für jede Gemeinde oder Region, die die Präsenz unserer Soldaten brauchen", führte er aus.

