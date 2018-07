Washington (dpa) - Nach dem überraschenden Nein der Briten zu einem Militärschlag gegen Syrien wächst der Entscheidungsdruck auf Barack Obama. Mit Spannung wird erwartet, ob der US-Präsident notfalls auch einen Alleingang in Kauf nimmt. Nach fünf Tagen beendeten die Chemiewaffenexperten der Vereinten Nationen heute ihre Untersuchungen in Syrien. Einige Mitglieder des Teams reisten schon ab. Solange sich die UN-Experten in Syrien aufhalten, gilt ein westlicher Militärschlag als unwahrscheinlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.