Paris (dpa) - Frankreichs Präsident François Hollande will eine internationale Reaktion gegen Syrien notfalls auch ohne UN-Mandat. Wenn der Sicherheitsrat nicht in der Lage sei zu handeln, werde sich eine Koalition formieren, sagte Hollande der französischen Tageszeitung "Le Monde". Ein solches Bündnis solle "so breit wie möglich" sein. Frankreich sei im Rahmen seiner Möglichkeiten bereit. Der Staatschef kündigt für heute einen umfassenden Austausch mit US-Präsident Barack Obama an.

