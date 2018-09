Beirut (AFP) - (AFP) Die syrische Opposition hat enttäuscht auf die britische Ablehnung eines Militäreinsatzes in dem Bürgerkriegsland reagiert. "Es ist bedauerlich, dass die britischen Abgeordneten die wahre Lage in Syrien nicht verstehen konnten", sagte ein Vertreter der Opposition am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Die Entscheidung in London könne den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad ermutigen, "Chemiewaffen erneut und in viel größerem Umfang einzusetzen", warnte der Oppositionelle, der in der Türkei lebt.

