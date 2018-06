Gelsenkirchen (dpa) - Bayer Leverkusen hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Werkself gab am vierten Spieltag mit einem 0:2 bei Schalke 04 die ersten Punkte nach zuvor drei Siegen ab. Der kriselnde HSV hatte zuvor seinen ersten Saisonsieg geholt: Die Hamburger kamen gegen Eintracht Braunschweig zu einem 4:0. Der FSV Mainz 05 verpasste durch ein 1:4 bei Hannover 96 den Sprung an die Tabellenspitze. Außerdem spielten: Gladbach - Bremen 4:1, Wolfsburg - Hertha 2:0 und Augsburg - Nürnberg 1:0.

