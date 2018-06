Prag (dpa) - Die Teilnahme des angeschlagenen Vize-Kapitäns Bastian Schweinsteiger an den WM-Qualifikationsspielen gegen Österreich und die Färöer ist offen.

Es sei "noch nicht entschieden", ob der Mittelfeldspieler des FC Bayern zur deutschen Nationalmannschaft gehe, erklärte Münchens Sportvorstand Matthias Sammer nach dem Supercup-Gewinn des Triple-Siegers. Das werde in Absprache zwischen Spieler und Ärzten geschehen, sagte Sammer in Prag.

Schweinsteiger war am Freitagabend beim Bayern-Sieg im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea wegen einer Fußverletzung nicht zum Einsatz gekommen. Er leidet an einer Stauchung des rechten Sprunggelenks und einer Kapselzerrung, die er beim 1:1 im Bundesligaspiel beim SC Freiburg erlitten hatte. "Es war nicht gut, sein ganzer Bewegungsablauf war nicht rund", begründete Sammer den Verzicht auf Schweinsteiger im Supercup-Finale und kündigte an: "Das wird noch ein paar Tage dauern, fünf oder sieben."

Schweinsteiger würde damit wohl zumindest die ersten Trainingstage der Nationalelf für das erste Punktspiel am Freitag in München gegen Österreich verpassen. Bundestrainer Joachim Löw hatte den Stammspieler trotz seiner Verletzung am Freitag nominiert. Der 24-köpfige DFB-Kader kommt am Montag in München zusammen. Die zweite Partie auf den Färöer Inseln findet am 10. September statt. Der 98-malige Nationalspieler Schweinsteiger würde mit Einsätzen in beiden Spielen in Torshavn sein 100. Länderspiel bestreiten.