Gelsenkirchen (SID) - Vier Tage nach dem Einzug in die Gruppenphase der Champions League hat Schalke 04 auch in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Gelsenkirchener bezwangen beim starken Debüt des Last-Minute-Neuzugangs Kevin-Prince Boateng im Duell der Königsklassen-Teilnehmer Bayer Leverkusen mit 2:0 (1:0) und fuhren im vierten Versuch ihren ersten Sieg ein.

Marco Höger erzielte in der 30. Minute mit einem Kopfball die Führung für die Königsblauen, die am Dienstag mit einem 3:2 bei PAOK Saloniki das Millionenspiel Champions League erreicht hatten. Jefferson Farfán, der schon das 1:0 vorbereitet hatte, setzte mit einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter den Schlusspunkt (83.). Für Bayer war es nach drei Siegen zum Saisonstart die erste Auswärtsniederlage seit dem 9. März (0:1 beim FSV Mainz 05).

Boateng gab nur einen Tag nach seiner Verpflichtung ein überzeugendes Bundesliga-Comeback. Der 26-Jährige, der am 12. Mai 2009 für den Schalker Erzrivalen Borussia Dortmund sein letztes Bundesligaspiel bestritten hatte, stand sofort in der Startelf. Für den Deutsch-Ghanaer, der für geschätzte zwölf Millionen Euro vom AC Mailand kam, musste Jungstar Julian Draxler im Mittelfeld auf die linke Seite wechseln.

Boateng wurde von der ersten Minute an von seinen neuen Teamkollegen gesucht, hatte viele Ballkontakte und trug seinen Teil dazu bei, dass das Schalker Spiel deutlich strukturierter war als in den vergangenen Partien. Auch in der Defensivarbeit setzte der Neue gleich Akzente.

Torchancen sprangen für die Gelsenkirchener allerdings zunächst kaum heraus, weil der letzte Pass zu unpräzise war. Erst ein Freistoß von Farfán brachte die Führung: Die Flanke des Peruaners verlängerte Höger mit dem Kopf zum 1:0. Wenig später verfehlte Draxler nach Boateng-Zuspiel knapp das Tor (35.), Sekunden vor der Pause hätte Adam Szalai beinahe das 2:0 erzielt.

Auch Nationalspieler Dennis Aogo, einen Tag vor Boateng vom Hamburger SV ausgeliehen, kam gleich zum Einsatz. Der 26-Jährige ersetzte auf der linken Abwehrseite den gesperrten Christian Fuchs. Für den ebenfalls gesperrten Kapitän Benedikt Höwedes rückte Joel Matip ins Team.

Leverkusen begann abwartend und lauerte auf Schalker Fehler. Gefährlich wurde es vor allem, wenn der Angriff über Sidney Sam lief. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Heung-Min Son, der knapp das Tor verfehlte (32.).

Nach der Pause erhöhte Bayer den Druck. Nach einem Schuss von Son rettete Schalke-Torhüter Timo Hildebrand mit einer Glanzparade (63.). Auf der Gegenseite parierte Bernd Leno einen Kopfball von Boateng aus kurzer Distanz (65.). Die Entscheidung fiel, als Leverkusens Abwehrchef Emir Spahic Farfán im Strafraum foulte und der Peruaner den Strafstoß selbst sicher verwandelte. Boateng (84.) und Farfán (88.) wurden bei ihren Auswechslungen von den Fans stürmisch gefeiert.

Die beiden Offensivspieler verdienten sich bei den Gastgebern auch die besten Noten. Bei Leverkusen überzeugte in der ersten Hälfte vor allem Sam, nach dem Wechsel war Son auffälligster Spieler.