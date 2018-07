Berlin (dpa) - Bayer Leverkusen, Hertha BSC und Mainz 05 haben den Ausrutscher des FC Bayern München in Freiburg nicht nutzen können und den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verpasst.

Leverkusen unterlag dem FC Schalke 04 mit Blitz-Debütant Kevin-Prince Boateng im Topspiel des 4. Spieltages mit 0:2 (0:1). Hertha BSC musste sich beim VfL Wolfsburg auch mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Die Mainzer verloren bei Hannover 96 sogar mit 1:4 (1:2). Damit kann nur noch Borussia Dortmund mit einem Punktgewinn bei Eintracht Frankfurt am Sonntag an den Münchnern vorbeiziehen. Die Bayern hatten bereits am Dienstag im Breisgau nur ein 1:1 (1:0) geschafft und grüßen den Rest der Liga dennoch von ganz oben.

Endlich jubeln konnte der kriselnde Hamburger SV. Nach einem 4:0 (2:0)-Sieg gegen den weiter punktlosen Aufsteiger Eintracht Braunschweig kehrt bei den Hanseaten wohl etwas Ruhe ein. Der FC Augsburg konnte mit einem 1:0 (0:0) erstmals in der Bundesliga beim 1. FC Nürnberg gewinnen. Borussia Mönchengladbach setzte sich gegen Werder Bremen mit 4:1 (1:0) durch.

Auf Schalke waren alle Blicke auf Mailand-Einkauf Boateng gerichtet. Der Bundesliga-Rückkehrer zeigte eine engagierte Vorstellung und wurde von den Fans gefeiert. Die Treffer erzielten Marco Höger (30.), der eine Hereingabe von Jefferson Farfan mit der hinteren Schulter ins Tor lenkte und Farfan (83.), der nach einem Foul von Emir Spahic erfolgreich selbst zum Strafstoß antrat. Die königsblaue Welt ist damit nach dem Einzug in die Champions League und der Trendwende in der Bundesliga wieder in Ordnung.

Gerade sechs Minuten waren in Hamburg gespielt, da sorgte Rafael van der Vaart für große Erleichterung. Aus kurzer Distanz drückte er eine Hereingabe von Maximilian Beister zur Führung über die Linie. Braunschweig spielte durchaus mutig mit, wurde aber auch im vierten Spiel seit der Rückkehr ins Oberhaus gnadenlos bestraft. Wieder konnte Beister nach einem langen Pass von Torwart René Adler flanken. Jacques Zoua (17.) schoss zu seinem ersten Bundesliga-Tor ein. Auch in der zweiten Halbzeit konnte Braunschweig nicht entscheidend dagegenhalten. Hakan Calhanoglu (80./90.+1) sorgte mit einem Doppelpack für den Endstand.

In Hannover sah es für einige Minuten so aus, als könnten die Mainzer die heimstarken Niedersachsen überraschen und an die Tabellenspitze stürmen. Nicolai Müller (12.) brachte die Rheinhessen nach einer Unachtsamkeit von Marcelo mit seinem fünften Saisontor in Führung. Doch auch die Mainzer Defensive hatte ihre Aussetzer. Diese wurden von Mame Diouf (31.) und Artur Sobiech (37.) bestraft. Alle Zweifel beseitigte Didier Ya Konan mit seinem Tor in der 80. Minute. Edgar Prib (83.) erhöhte sogar noch auf 4:1.

Auch Hertha BSC konnte sich nicht auf Platz eins schießen. Beim VfL Wolfsburg zeigten die Berliner ihre bislang schwächste Saisonleistung und kassierten folgerichtig die erste Niederlage. Schon kurz vor der Pause sorgten die Wölfe für die Entscheidung. Ivica Olic (42.) und Diego (45.+2), der einen geschickt gegen John Antony Brooks herausgeholten Foulelfmeter selbst verwandelte, schossen die Tore.

Borussia Mönchengladbach schaffte gegen Werder Bremen den zweiten Saisonsieg und zog in der Tabelle auf Platz acht an den Hanseaten (9.) vorbei. Juan Arango brachte die Hausherren in der 36. Minute in Führung - stand beim Zuspiel von Granit Xhaka aber knapp im Abseits. Raffael erhöhte mit seinem Premierentor für die Borussia (53.). Spannend wurde es wieder als Havard Nordtveit (69.) wenige Minuten nach seiner Einwechslung per Eigentor für Bremen traf. Doch der Jung-Nationalspieler und Ex-Bremer Max Kruse (73.) sorgte für die Entscheidung. Patrick Herrmann (85.) legte sogar noch nach.

Die ersten Bundesliga-Punkte gegen den 1. FC Nürnberg schaffte der FC Augsburg. In einem schwachen fränkisch-schwäbischen Derby sah FCN-Profi Javier Pinola in der 76. Minute die Gelb-Rote Karte. Joker Kevin Vogt nutzte die Überzahl sechs Minuten vor Schluss eiskalt zum Siegtreffer aus.