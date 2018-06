Duisburg (dpa) - Die deutschen Kanuten haben bei der Heim-WM in Duisburg bereits am ersten Entscheidungstag mächtig abgeräumt.

Max Hoff im Kajak-Einer sowie die Duos Max Rendschmidt/Marcus Groß und Franziska Weber/Tina Dietze jeweils im Kajak-Zweier sicherten den Paddlern von Bundestrainer Reiner Kießler die ersten drei Titel in den olympischen Disziplinen. Auch der Canadier-Vierer der Männer paddelte zu Gold. Dazu kommen insgesamt vier Silbermedaillen, zwei davon innerhalb der olympischen Klassen.

"Das, was der Verband von uns an Medaillen verlangt hat, haben wir damit schon fast erfüllt", sagte Olympiasieger Sebastian Brendel, der im Canadier-Einer Silber errang. Der Deutsche Kanu-Verband hatte für seine Athleten allein innerhalb der olympischen Disziplinen sechs Medaillen als Zielmarke ausgegeben, davon drei goldene. Am Sonntag stehen insgesamt 19 weitere Entscheidungen bei der WM an.

Neben Brendel fuhr auch Katrin Wagner-Augustin im Kajak-Einer auf Platz zwei. Über die nicht-olympische 1000-Meter-Distanz sicherten Verena Hantl im K1 sowie Carolin Leonhardt/Conny Waßmuth im K2 Kießlers Team zudem zwei weitere Silberplaketten.

