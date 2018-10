Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will sich einen Militärschlag gegen das syrische Regime vom Kongress absegnen lassen. Nach seiner Überzeugung sollten die USA einen Angriff führen, um auf einen Giftgaseinsatz des Regimes zu reagieren. Er sei bereit, den Befehl zu geben, sagte Obama in Washington. Die USA seien aber stärker, wenn die Entscheidung vom Kongress getragen werde. Zum Zeitpunkt eines Angriffs sagte er, dieser könne in einigen Tagen, aber auch erst in einem Monat stattfinden.

