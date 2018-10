Monaco (AFP) - (AFP) Zwei Jahre nach der rauschenden Hochzeit von Albert II. von Monaco hat das Fürstenhaus wieder eine Eheschließung gefeiert - allerdings komplett abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Der älteste Sohn von Caroline von Monaco, Andrea Casiraghi, heiratete am Samstag in dem kleinen Fürstentum am Mittelmeer die Millionenerbin Tatiana Santo Domingo. Das Ja-Wort gaben sich die beiden 29-Jährigen im Innern des Palastes, Schaulustige hatten keine Chance.

