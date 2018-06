Fort Worth (dpa) - Andere werden wegen einer Nagelfeile herausgewunken, sie hatte einen Revolver dabei: Shemane Nugent, Frau von Rocksänger und Waffennarr Ted Nugent, ist bei der Sicherheitskontrolle des Flughafens von Dallas/Fort Worth mit einer Waffe erwischt worden.

Die Kontrolleure fanden bei der 51-Jährigen nach Angaben des "Fort Worth Star Telegramm" vom Samstag einen Revolver des Kalibers .38 (gut neun Millimeter). Sie habe die Waffe "vergessen", ließ ihr Anwalt ausrichten.

Nugent polarisiert in den USA. Der Sänger liebt Waffen und hasst Gesetzesbrecher ("Wenn sie Dich angreifen, knall' sie ab!") und besitzt nach eigenen Angaben selbst mehrere Hundert Pistolen, Revolver und Gewehre. Und der eingefleischte Republikaner und Nachbar von Ex-Präsident George W. Bush hasst dessen Nachfolger Barack Obama. Sein Tweet am Samstagmorgen war in nicht ganz sauberer Rechtschreibung: "Danke vielmals, Barak, dass Du ein Land geschaffen hast, in der die Übelsten glücklich sind und die Besten bestraft und verängstigt werden. Mao wäre stolz!".

