Sofia (dpa) – Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters hat während seiner Show "The Wall Live" in Bulgarien die Proteste gegen die Regierung in Sofia unterstützt. An einer Mauer auf der Bühne erschien in Blockschrift mit roten kyrillischen Buchstaben das bulgarische Wort "Ostawka" für Rücktritt, berichteten Medien in Sofia. Damit solidarisierte sich die Musikerlegende mit der Protestbewegung in dem Balkanland, die seit zehn Wochen den Rücktritt der von Sozialisten dominierten Regierung fordert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.