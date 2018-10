Für "Come And Get It" staubte Selena Gomez gerade erst einen MTV Music Award in der Kategorie bestes Pop-Video ab. Die 21-jährige Sängerin und Schauspielerin veröffentlichte im Sommer ihr jüngstes Album "Stars Dance". Am 14. September gastiert die Ex-Freundin von Justin Bieber in der ausverkauften Frankfurter Jahrhunderthalle. ( http://dpaq.de/ce3YH )

