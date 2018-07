Moskau (AFP) - (AFP) Vor einem westlichen Militäreinsatz in Syrien hat Russlands Präsident Wladimir Putin Beweise für einen Chemiewaffen-Einsatz durch die Truppen von Präsident Baschar al-Assad gefordert. Die US-Regierung habe erklärt, dass sie Beweise für einen solchen Einsatz habe, sagte Putin am Samstag vor Journalisten. "Also gut, sollen sie die Beweise den UN-Inspektoren und dem UN-Sicherheitsrat vorlegen. Und wenn sie keine vorzeigen, dann heißt das, dass sie keine haben."

