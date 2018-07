New York (dpa) - Angelique Kerber hat als einzige deutsche Tennisspielerin das Achtelfinale der US Open erreicht. Kerber gewann gegen Kaia Kanepi aus Estland mit 6:0 und 6:4 und trifft nun auf Carla Suárez Navarro aus Spanien oder die Chinesin Zheng Jie. Bei den Herren folgte Florian Mayer mit einem 7:5, 6:3, 6:4 gegen Donald Young aus den USA Tommy Haas in die dritte Runde. Mayer trifft im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale nun auf Andy Murray aus Großbritannien oder den Argentinier Leonardo Mayer. Haas spielt gegen den Russen Michail Juschni.

