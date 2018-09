New York (dpa) - Angelique Kerber steht zum dritten Mal nacheinander im Achtelfinale der US Open. Die Weltranglisten-Neunte aus Kiel besiegte die Estin Kaia Kanepi in 63 Minuten mit 6:0, 6:4.

Damit revanchierte sich Kerber eindrucksvoll für die Niederlage in der zweiten Runde von Wimbledon. "Es war ein komplett anderes Match. Ich habe vom ersten Punkt an das Spiel in die Hand genommen", sagte die 25 Jahre alte Kielerin. "Ich habe mich voll auf mich konzentriert, es war eine sehr gute Leistung."

Kerber trifft am Sonntag auf Carla Suárez Navarro aus Spanien. Nach dem Aus von Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki ist sie nun die einzige von anfangs sieben deutschen Damen im Achtelfinale. Gegen die Weltranglisten-20. Suárez Navarro hat Kerber noch nie gespielt. Vor zwei Jahren erreichte sie bei dem Grand-Slam-Turnier in New York das Halbfinale und kletterte danach im Ranking bis auf Platz fünf.

Bei den Herren folgte Florian Mayer mit einem 7:5, 6:3, 6:4 gegen Donald Young aus den USA Tommy Haas und Philipp Kohlschreiber in die dritte Runde. Der Bayreuther trifft im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale nun auf Titelverteidiger Andy Murray aus Großbritannien. "Heute hat nur der Sieg gezählt. Ich bin stolz auf mich", sagte Mayer und betonte mit Blick auf die Partie gegen den Wimbledonsieger: "Ich bin natürlich krasser Außenseiter, aber vielleicht ist ja auch mal eine kleine Sensation möglich."

Haas spielt ebenfalls am Sonntag gegen Michail Juschni. Den Russen hatte er zuletzt bei den French Open im Achtelfinale klar in drei Sätzen bezwungen. Kohlschreiber bekommt es mit dem 2,06 Meter großen Amerikaner John Isner zu tun.

Ausgeschieden ist dagegen Qualifikant Peter Gojowczyk. Der 24 Jahre alte Münchner musste sich nach hartem Kampf über fünf Sätze dem Russen Jewgeni Donskoi mit 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:6 geschlagen geben. Gojowczyk ist in der Rangliste auf Platz 146 notiert und stand zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier in Runde zwei.