Aachen (dpa) - Zwei deutsche und eine irakische Schule werden heute mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet. Das Robert-Blum-Gymnasium in Berlin und die Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach erhalten den Preis, weil sie der Bundeswehr Werbeveranstaltungen und Auftritte untersagen. Eine weitere Schule in Düsseldorf hatte die Auszeichnung abgelehnt. Internationaler Preisträger ist eine Schule im Nordirak, die Kinder aller Ethnien und Religionen unterrichtet.

