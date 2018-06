Straubing (AFP) Bei einem Verkehrsunfall in Niederbayern sind am Samstagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Insassen eines Kleinbusses einer Behinderteneinrichtung wurden verletzt, wie die Polizei in Straubing mitteilte. Laut Polizei kam der Kleinbus bei Viechtach in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum.

