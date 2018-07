Hamburg (AFP) Immer mehr Privatpatienten leiden einer Studie zufolge unter steigenden Beiträgen in der privaten Krankenversicherung. Die Prämien seien "aufgrund hoher Ausgabenzuwächse seit Jahren stark gestiegen und bedeuten für eine wachsende Zahl von Privatversicherten eine erhebliche Belastung", heißt es in einer Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), wie der "Spiegel" am Sonntag vorab berichtete.

