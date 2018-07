München (SID) - Triple-Sieger Bayern München wird eine Woche vor dem Beginn des Oktoberfestes im Trachtenlook auflaufen. Am 14. September im Bundesliga-Heimspiel gegen Hannover 96 trägt der Fußball-Rekordmeister erstmals sein neues Auswärtstrikot, das am Sonntag offiziell präsentiert wurde und in zünftiger bayerischen Optik gehalten ist. Den ersten Auswärtsauftritt in der neuen Kombination gibt es am Wochenende des Wiesn-Auftakts bei Schalke 04.

"Das ist etwas ganz Besonderes. Wir haben noch nie so ein Trikot gehabt. Es passt sehr gut zu uns", sagte Nationalspieler Bastian Schweinsteiger, der das Wiesn-Outfit gemeinsam mit Diego Contento und dem Spanier Javi Martínez vorführte. Für Schweinsteiger ist die neue Kombination aus weißem Trikot, brauner Hose im Lederhosen-Look und Stutzen im Waderlwärmer-Stil eine "super Idee".