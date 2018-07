Wien (SID) - Die Fußball-Nationalmannschaft Österreichs beschwört vor dem Duell mit Deutschland am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in München wieder mal verzweifelt ein Wunder. In Erinnerung an den 3:2-Sieg gegen den damaligen Weltmeister in der WM-Zwischenrunde 1978 in Cordoba fordert die Tageszeitung Krone die Fans dazu auf, den Oberlippenschmuck der österreichischen Helden um Doppeltorschütze Hans Krankl aufzutragen - der "Cordobart" kann in verschiedenen Modellen ausgeschnitten oder heruntergeladen werden.

Zu gewinnen gibt es bei der Aktion auch etwas: Fünf Flatscreen-Fernseher - auf denen dann wahrscheinlich ein deutscher Sieg zu sehen sein wird.