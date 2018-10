Madrid (dpa) - Der teuerste Transfer der Fußball-Geschichte ist perfekt. Am Sonntag bestätigte Tottenham Hotspur den Wechsel von Gareth Bale zu Real Madrid für 100 Millionen Euro.

In Madrid erhält Bale einen Sechsjahresvertrag. Der Waliser soll am Montag in Spanien nach dem Medizicheck vorgestellt werden.