Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart hat sich den Frust von der Seele geschossen und mit einer beherzten Vorstellung seine Sieglosserie beendet. Schon eine halbe Stunde bevor der beeindruckende 6:2 (3:1)-Sieg am Sonntag über 1899 Hoffenheim feststand, sangen die Fans: "Oh wie ist das schön".

Und Neu-Trainer Thomas Schneider zeigte sich nach seinem gelungenen Trainerdebüt in der Fußball-Bundesliga einfach nur glücklich. "Das ist natürlich überragend, dass die Mannschaft so eine Reaktion gezeigt hat nach dem Spiel am Donnerstag", sagte er mit Blick auf das bittere Aus in der Europa League: "Das war so nicht zu erwarten."

Der Ex-TSGer Vedad Ibisevic brillierte mit einem Dreierpack (19. Minute/47./63.), zwei Treffer steuerte der nicht minder überragende Alexandru Maxim (28./55.) bei. Eröffnet hatte Antonio Rüdiger (12.) den Torreigen für die Stuttgarter vor allerdings nur 42 450 Zuschauern im eigenen Stadion.

Sämtliche Last der zermürbenden Erfolgloswochen fiel von den Schwaben dank des ersten Pflichtspielsiegs seit dem 4. August (1. DFB-Pokalrunde bei Dynamo Berlin) ab. "Es ist unwichtig, wie wir das erklären. Wichtig ist, dass sie da ist", sagte Torjäger Ibisevic zur Antwort auf den schlechten Start der Stuttgarter in die Saison.

Die bis dahin saisonübergreifend seit sieben Pflichtpartien ungeschlagenen Hoffenheimer konnten durch Kevin Volland (26.) und Roberto Firmino (87.) nicht mal Schadensbegrenzung betreiben. "Mit dieser Packung müssen wir jetzt leben", meinte Kapitän Andreas Beck.

Aus einer kaum wiederzuerkennenden Stuttgarter Mannschaft, die im baden-württembergischen Derby über 90 Minuten selbstbewusst und zielgerichtet auftrat, ragten Ibisevic und Maxim heraus. Der eine als Vollstrecker, der andere als Torschütze und Vorbereiter. Dass Schneider den 23 Jahre alten Rumänen ebenso wie den erst 17 Jahre alten Timo Werner - jüngster Bundesliga-Spieler der VfB-Geschichte - von Beginn an aufbot, erwies sich als absolut gewinnbringende Maßnahme.

Maxim bereitete bei einem blitzschnell ausgeführten Freistoß Rüdigers Treffer vor und zirkelte einen Eckball maßgerecht auf den Kopf von Ibisevic. Beim eigenen Treffer bekam Maxim den Ball von Werner vorgelegt. Der herausgestürmte 1899-Keeper Koen Casteels schlug dabei kläglich am Ball vorbei.

Derartige kapitale individuelle Fehler oder auch der Sekundenschlaf der gesamten Defensive beim schnell ausgeführten Freistoß zum 2:0 raubten den Hoffenheimern die Chance auf einen weiteren Erfolg. "So wir in den ersten Minuten aufgetreten sind, war desolat", gab Beck zu. Auch das kurzzeitige Aufbegehren durch den Volland-Treffer, den Rüdiger unhaltbar für VfB-Keeper Sven Ulreich ablenkte, vermochte daran nichts zu ändern.

Zumal Schiedsrichter Jochen Drees einen Treffer von Tarik Elyounoussi wegen eines vorangangenen Fouls nicht anerkannte und Ibisevic kurz nach dem Wiederanpfiff auf 4:1 erhöhte. Mit einem sehenswerten Rechtsschlenzer stockte danach noch einmal Maxim sein Torkonto auf, ehe wieder Ibisevic einnetzte. Zum Schluss durfte dann im VfB-Dress auch wieder ein Khedira ran: Allerdings Rani Khedira, der jüngere Bruder von Real-Profi Sami. Das zweite Gegentor konnte er aber nicht verhindern.

Spieldaten:

Ballbesitz in %:47,7 - 52,3

Torschüsse: 13 - 12

gew. Zweikämpfe in %: 44,1 - 55,9

Fouls: 20 - 20

Ecken: 3 - 5

Quelle: optasports.com