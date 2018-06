Hamburg/Paris (dpa) - Der US-Geheimdienst NSA hat nach einem Bericht des "Spiegel" offenbar auch das französische Außenministerium ausgespäht. Das geht nach Angaben des Magazins aus einem NSA-Dokument vom Juni 2010 hervor.

Demnach interessierte sich die NSA besonders für das Computernetz, in dem Botschaften, Konsulate und Ministerium miteinander verbunden sind. Die Aktionen gegen das Außenministerium seien eine "Erfolgsstory", heißt es laut "Spiegel" in dem als "streng geheim" eingestuften Papier. In den französischen Vertretungen in Washington und bei den Vereinten Nationen soll die NSA Wanzen installiert haben, in New York seien Screenshots gesammelt worden.

Eine nachrichtendienstliche Prioritätenliste der USA führt Frankreich dem Bericht zufolge als offizielles Aufklärungsziel der US-Geheimdienste. Die NSA interessierte neben der Außenpolitik vor allem die französische Waffenindustrie, sowie die wirtschaftliche Stabilität des Landes. Frankreichs Präsident François Hollande drohte bereits Anfang Juli, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA auszusetzen, und forderte Garantien der US-Regierung, dass es keine weitere Spionage geben werde.

