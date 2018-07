Warstein (dpa) - Die Legionellen-Infektionswelle in Warstein im Sauerland ist noch nicht abgeflaut. Gestern seien sechs Patienten in Krankenhäuser gekommen, heute drei, berichtete der Kreis Soest. Damit gebe es 150 Krankheitsfälle, die mit dem Legionellenausbruch in Zusammenhang stehen könnten. In 33 Fällen gebe es einen bestätigten Laborbefund. Die Empfehlung des Kreises Soest, auf unnötige Reisen nach Warstein zu verzichten, bleibt bestehen. Als mögliche Infektionsquelle gilt die Kühlanlage eines Industriebetriebs.

