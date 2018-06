Venedig (AFP) Für einen Film hat sich der US-Schauspieler Scott Haze monatelang von der Außenwelt abgekapselt und in Höhlen geschlafen. "Scott hat sich drei Monate lang selbst isoliert", sagte Regisseur James Franco am Samstag beim Filmfestival im italienischen Venedig über den Hauptdarsteller seines dort erstmals vorgestellten Films "Child of God". "Er verbrachte Nächte in Höhlen, und als er endlich wieder auftauchte, war er verändert und sonderte sich während des gesamten Drehs ab."

