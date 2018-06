Havanna (AFP) - (AFP) Trotz vier gescheiterter Versuche hat die 64-jährige US-Bürgerin Diana Nyad erneut den Versuch gestartet, von Kuba zur 170 Kilometer entfernten Küste des Bundesstaats Florida zu schwimmen. Die Schwimmerin, die auf dem Höhepunkt ihrer Sportlerkarriere als beste Langstreckenschwimmerin der Welt galt, sprang am Samstag um 9.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) an der Uferpromenade Marina Hemingway in der kubanischen Hauptstadt Havanna ins Wasser. Für die Meeresdurchquerung mit einem 36-köpfigen Begleitteam plante die 64-Jährige etwa 80 Stunden ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.