Berlin (SID) - Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll aus Offenburg ist beim Berliner ISTAF auch in der zweiten WM-Revanche gegen ihre russische Rivalin Maria Abakumowa chancenlos geblieben. Obergföll musste sich im Olympiastadion als Dritte mit schwachen 63,30 m begnügen und hatte dabei fünf ungültige Versuche, die überragende Abakumowa siegte mit Meetingrekord und Jahres-Weltbestleistung von 70,53 m.

Es war weltweit der erste 70-m-Wurf seit zwei Jahren und die neuntbeste Leistung mit dem neuen Speer (seit 1999) überhaupt. Zweite wurde die frühere Europameisterin Linda Stahl (Leverkusen) mit ordentlichen 65,35 m.

Schon am Donnerstag hatte sich Obergföll Ex-Weltmeisterin Abakumowa beim Diamond-League-Meeting in Zürich klar geschlagen geben müssen. Bei der WM in Moskau lag Obergföll mit 69,05 m überraschend klar vorne, Abakumowa wurde mit 65,09 nur Dritte.

Auf verlorenem Posten stand erwartungsgemäß auch Kugelstoß-Vizeweltmeisterin Christina Schwanitz (LV Erzbegirge) gegen Moskau-Siegerin Valerie Adams (Neuseeland). Adams stieß sechsmal über die 20-m-Marke und kam bei ihrem besten Versuch auf 20,58 m, Schwanitz wurde mit 19,43 m Zweite. Altmeisterin Nadine Kleinert (Magdeburg), die letztmals bei einem Wettkampf in einem großen Stadion antrat, kam mit 17,73 m auf Platz vier.