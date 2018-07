New York (dpa) - Nach zwei Todesfällen ist ein Musikfestival auf einer Insel vor New York abgebrochen worden.

Ein 24-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau seien beim dem "Electric Zoo"-Festival auf Randalls Island vermutlich im Zusammenhang mit Drogen ums Leben gekommen, teilte das New Yorker Rathaus am Sonntag mit. Vier weitere Festivalbesucher seien schwer erkrankt.

Die dreitägige Veranstaltung, die am Freitag begonnen hatte, wurde daraufhin am Sonntagmorgen abgebrochen. In einer Mitteilung auf ihrer Webseite sprachen die Veranstalter des Festivals den Angehörigen der Opfer und den Erkrankten ihr Beileid aus.