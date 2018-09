Chungju/Südkorea (dpa) - Die Erfolgsserie des Deutschland-Achters ist gerissen. Das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) musste sich im WM-Finale mit Silber hinter Großbritannien begnügen.

Nach zuletzt drei WM-Titeln in Serie und dem Olympiasieg von London gab es für die Crew von Schlagmann Kristof Wilke in Südkorea die erste Niederlage bei internationalen Titelkämpfen seit Olympia 2008 in Peking. Die Bronzemedaille ging an die USA.

Marcel Hacker hat dem DRV eine weitere WM-Medaille beschert. Im Finale auf dem Tangeum-See gewann der 36 Jahre alte Routinier Bronze und damit sein erstes Einer-Edelmetall seit sieben Jahren.

Der Olympia-Sechste aus Magdeburg musste sich nach starker Leistung nur dem Tschechen Ondrej Synek und dem Kubaner Angel Fournier Rodriguez geschlagen geben.