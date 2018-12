Köln (SID) - Vizemeister Borussia Dortmund will die Bundesliga-Tabellenführung von Rekordchampion Bayern München zurückerobern. Ab 17.30 Uhr kämpft der BVB bei Eintracht Frankfurt um den vierten Sieg im vierten Spiel. Zuvor tritt der bislang punktlose VfB Stuttgart um 15.30 Uhr gegen 1899 Hoffenheim an. Die Schwaben hoffen im ersten Liga-Auftritt unter dem neuen Trainer Thomas Schneider auf die Wende.

Drei deutsche Profis kämpfen bei den US Open um den Einzug in die nächste Runde. Den härtesten Brocken hat Davis-Cup-Spieler Florian Mayer vor sich, der es in seinem Drittrundenspiel mit dem britischen Titelverteidiger Andy Murray zu tun bekommt. Die deutsche Nummer eins Tommy Haas kämpft mit dem Russen Michail Juschni um den Einzug ins Achtelfinale. Bei den Frauen steht Angelique Kerber bereits in der Runde der letzten 16. Die Kielerin geht als Favoritin in das Match gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro.

Bei der WM im südkoreanischen Chungju will der Deutsche Ruderverband seine starke Bilanz weiter aufpolieren. Nach Gold für den Frauen-Doppelvierer am ersten Finaltag ruhen die Hoffnungen am Sonntag vor allem auf dem Deutschland-Achter, der den vierten WM-Titel in Serie anpeilt. Zudem greift Vize-Europameister Marcel Hacker nach seiner ersten WM-Medaille im Einer seit sieben Jahren. Eine Stunde zuvor gehen bereits die Ex-Weltmeister Eric Knittel und Stephan Krüger im Doppelzweier mit Medaillenchancen aufs Wasser.