Hamburg (SID) - Alle 18 Europameisterinnen befinden sich im 39-köpfigen vorläufigen Kader von Hockey-Bundestrainer Jamilon Mülders für die WM 2014 in Den Haag (31. Mai bis 15. Juni). Berufen wurden alle Spielerinnen, die aus Sicht des Berliners eine "realistische Chance haben, in Holland dabei zu sein". Die deutschen Frauen hatten am vergangenen Wochenende im belgischen Boom zum zweiten Mal nach 2007 den EM-Titel geholt.

Einen Bonus für die Spielerinnen, die die World League und die EM gewonnen haben, gibt es laut Mülders nicht. "Alle starten wieder bei Null! Keine Frage, die Ergebnisse bei der World League und der Europameisterschaft waren toll. Und wir wollen die Euphorie im Team auch weiter nutzen und hoch halten. Dennoch gilt: Wer mit zur Weltmeisterschaft nach Den Haag will, muss sich diesen Platz verdienen. Und das wissen die Mädels auch", erklärte Mülders.

Der erste Team-Lehrgang findet am 17. September statt. "Wer dann beim zweiten Lehrgang ab 7. Januar überzeugt, wird zum Zentrallehrgang im Februar eingeladen. Da werden wir schon nur noch 28 Spielerinnen dabei haben. Das relativiert die Zahlen schon deutlich", erklärte Mülders seine Nominierung.