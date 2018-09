Duisburg (SID) - Die Olympiasiegerinnen Franziska Weber/Tina Dietze haben dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) bei den Heim-Weltmeisterschaften in Duisburg einen weiteren Titel beschert. Weber/Dietze gewannen auf der nichtolympischen 200-m-Disziplin im Kajak-Zweier Gold vor Polen und Serbien. Das Duo hatte bereits am Samstag den WM-Titel auf der olympischen 500-m-Strecke geholt. Vor den abschließenden WM-Rennen am Sonntagnachmittag hat der DKV bereits sieben Goldmedaillen gewonnen.