Kairo (AFP) Die Arabische Liga hat die UNO und die internationale Gemeinschaft aufgefordert, im Syrien-Konflikt klar Stellung zu beziehen. Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien müsse die Welt "ihre Verantwortung gemäß der Charta der Vereinten Nationen und dem Völkerrecht wahrnehmen", erklärten die Außenminister der Liga nach einem Treffen am Sonntagabend in Kairo. Ziel müssten "die notwendigen abschreckenden Maßnahmen" sein, um den erneuten Einsatz von Chemiewaffen zu verhindern, für den die syrische Regierung die Verantwortung trage.

