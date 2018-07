Damaskus (AFP) Angesichts eines drohenden US-Militärschlags hat Syriens Präsident Baschar al-Assad sein Land für abwehrbereit erklärt. Syrien sei "in der Lage, sich jedem Angriff von außen zu stellen", sagte er am Sonntag nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Sana. Der Widerstand in der syrischen Bevölkerung und den Streitkräften gegen jeden Angriff werde dazu führen, dass "Siege errungen werden, bis Sicherheit und Stabilität zurückgekehrt sind".

