Berlin (dpa) - Über 173 000 Tweets in 90 Minuten: Im Schnitt 32 mal pro Sekunde haben Twitter-Nutzer das TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Peer Steinbrück (SPD) online kommentiert.

Am lebhaftesten ging es nach Twitter-Angaben kurz vor Schluss während des Abschluss-Statements Merkels zu. 2622 Kurznachrichten gingen in einer Minute online. Weltweit war #TVduell zwischenzeitlich der am meisten genutzte Hashtag. Wichtiger als die inhaltliche Auseinandersetzungen war vielen Twitter-Nutzern, wie Moderator und Entertainer Stefan Raab sich schlug.