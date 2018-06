Berlin (AFP) - (AFP) Beim G-20-Gipfel im russischen St. Petersburg in dieser Woche wird es keine offizielle Debatte zum Konflikt in Syrien geben. Der mutmaßliche Einsatz von Chemiewaffen bei Damaskus und die Frage einer militärischen Intervention würden aber Thema bei den bilateralen Gesprächen sein, hieß es am Montag aus Regierungskreisen in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde das Thema auch bei den bisher geplanten Gesprächen während des Gipfels am Donnerstag und Freitag zur Sprache bringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.