Stuttgart (AFP) Unfallchirurgen wollen Jugendliche mit schwerverletzten Patienten konfrontieren, um die Zahl von Unfällen in dieser Altersgruppe zu senken. Das sogenannten P.A.R.T.Y.-Programm richtet sich vor allem an 15- bis 18-Jährige und soll über riskantes Verhalten im Straßenverkehr aufklären, wie die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGU) am Montag in Stuttgart mitteilte.

