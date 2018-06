Berlin (AFP) - (AFP) Die Bundesregierung hat am Montag den Rahmenvertrag für einen internationalen Wiederaufbaufonds für Syrien unterzeichnet. An dem Vertrag seien vorerst Deutschland, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Nationale Koalition der syrischen Opposition sowie die deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beteiligt, teilte das Auswärtige Amt mit. Deutschland und die Emirate stellten als erste Einzahlung in den Fonds jeweils zehn Millionen Euro bereit. Zahlreiche weitere Mitglieder der Gruppe der Freunde Syriens haben dem Ministerium zufolge zugesagt, ebenfalls bald in den Treuhandfonds einzuzahlen.

