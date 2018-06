Paris (AFP) Die Zahl der Auto-Neuzulassungen in Frankreich ist im August nach einem leichten Anstieg im Vormonat erneut deutlich gesunken. Im August habe es einen Rückgang um 10,9 Prozent gegeben, teilte der französische Autobauerverband CCFA am Montag in Paris mit. Die Verkaufszahlen von 85.565 Fahrzeugen seien "wirklich niedrig", sagte ein Sprecher des Verbands und fügte hinzu: "Der August ist traditionell ein schwacher Monat." Im Juli waren die Zahlen erstmals seit Oktober 2011 um 0,9 Prozent leicht gestiegen.

