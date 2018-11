München (dpa) - Der Wirbel um Mesut Özil hat den Start der Fußball-Nationalmannschaft in die heiße Phase der WM-Qualifikation total in den Hintergrund gerückt.

Am Montag waren auch im Quartier der DFB-Auswahl in der Münchner Innenstadt erst einmal nicht die Punktspiele gegen Österreich und die Färöer Inseln das große Thema, sondern die Zukunft des Spielmachers, der auf den letzten Drücker mit einem spektakulären Blitztransfer von Real Madrid zum FC Arsenal zum teuersten deutschen Fußballspieler aufsteigen sollte. Aus Spanien und England kamen übereinstimmende Nachrichten, die beiden Clubs hätten sich auf einen 50-Millionen-Euro-Deal geeinigt.

Joachim Löw war einer der Ersten, der vom sich anbahnenden sensationellen Arbeitsplatzwechsel Özils erfahren hatte. Denn der 47-malige Nationalspieler Özil durfte nach Rücksprache mit dem Bundestrainer später zum DFB-Team anreisen, das sich bis zum Mittag im Teamhotel versammelte. "Özil kommt entschuldigt verspätet", berichtete der DFB nach der Anreise der übrigen 21 Akteure.

Özil hatte zunächst andere Dinge im Kopf als die für den Nachmittag terminierten Marketing-Termine der Nationalmannschaft. Nach dem Rekordtransfer des walisischen Nationalspielers Gareth Bale für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Real Madrid wollten die "Königlichen" zur teilweisen Refinanzierung den noch bis 2016 vertraglich gebundenen Özil kurz vor Transferschluss loswerden. Arsenal, Real und auch Özil - alle schienen unter hohem Zeitdruck bei dem spektakulären Geschäft mitspielen zu wollen, wie aus Spanien, England und auch in München im Umfeld der DFB-Auswahl zu hören war.

Dass der Ex-Schalker womöglich in Zukunft in London bei den "Gunners" mit seinen Nationalelf-Kollegen Lukas Podolski und Per Mertesacker zusammenspielen würde und damit auch - wie im Vorjahr mit Real Madrid - schon wieder in der Champions League auf Borussia Dortmund treffen würde, hatte niemand erwartet. "Das habe ich noch gar nicht gehört", sagte Chelsea-Profi André Schürrle bei seiner Ankunft am Teamhotel in der Münchner Innenstadt. "Der letzte Transfertag ist ein Tag, an dem viel passieren kann", meinte er.

Özil hatte noch vor wenigen Tagen bei einem Sponsoren-Termin in Madrid mit Nachdruck bekräftigt, trotz des sich schon da abzeichnenden Rekordeinkaufs des Walisers Bale in Madrid bleiben zu wollen. "Das ist sicher". Vor Bale oder anderen Neuen wollte Özil nicht flüchten: "Ich gehe in meine vierte Saison bei Real. Ich habe mich immer durchgesetzt, weil ich genau weiß, was ich kann. Und ich werde mich auch in dieser Saison durchsetzen", hatte er erklärt.

Vielleicht hat in den letzten Tagen ein Umdenken eingesetzt. Am Sonntag ließ der neue Real-Trainer Carlo Ancelotti den deutschen Spielmacher beim 3:1 der "Königlichen" gegen Athletic Bilbao 90 Minuten auf der Bank schmoren. Danach wurde der Mega-Deal mit dem bisherigen Tottenham-Star Bale verkündet, der am Montag in Madrid offiziell im Stadion vorgestellt wurde. "Verkauft Özil nicht", forderten dort tausende Real-Fans. Die Erfüllung oder Ablehnung dieses Wunsches musste auf jeden Fall im Laufe des Montags erfolgen.

Das Ende der Transferfrist wird auch Löw freuen. Denn er will in den kommenden Tagen eigentlich alle Konzentration auf die zwei wichtigen Quali-Spiele am Freitag in München gegen Österreich und vier Tage später in Torshavn gegen die Färöer legen. Sechs Punkte hat der Bundestrainer als Zielsetzung ausgegeben. "Wir wollen es so schnell wie möglich schaffen", sagte Schürrle zur Qualifikation für Brasilien 2014: "Erste Priorität hat das erste Spiel gegen Österreich, da ist immer eine besondere Brisanz dabei", meinte der England-Legionär.

DFB-Aufgebot