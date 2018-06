Madrid (dpa) - Die Zeit von Mesut Özil bei Real Madrid könnte abrupt zu Ende gehen. Laut BBC steht dem Wechsel von Mesut Özil von Real Madrid zum FC Arsenal nichts mehr im Weg.

Der britische Sender berichtete auf seiner Homepage, dass sich Arsenal mit Real geeinigt und Özil selbst dem Wechsel zugestimmt habe.

Die Anzeichen für einen Blitz-Wechsel von Nationalspieler Mesut Özil von Real Madrid zum FC Arsenal verdichten sich immer mehr. Der Mittelfeldspieler reiste mit Verspätung zur Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in München an. Der 24-Jährige stehe in Kontakt mit Bundestrainer Joachim Löw und sei entschuldigt, hieß es.

Die Ablösesumme soll 50 Millionen Euro betragen. Der obligatorische Medizincheck soll in Deutschland stattfinden, hieß es bei bbc.co.uk., weil sich Özil mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich und auf den Färöern vorbereitet.

"Vielleicht passiert etwas in den letzten 24 Stunden, vielleicht nicht", hatte Arsenal-Trainer Arsene Wenger noch am Sonntag nach dem 1:0 gegen Tottenham Hotspur zur generellen Möglichkeit von Transfers bis zur Deadline gesagt. "Wir brauchen ein oder zwei Superspieler und werden versuchen, diese zu bekommen", betonte der "Gunners"-Coach.

Nach dem Megatransfer von Gareth Bale zu den "Königlichen" sollen die Londoner einem Bericht des "Telegraph" zufolge nicht nur für Özil, sondern auch für dessen Real-Kollegen Karim Benzema und Ángel di María eine Offerte abgegeben haben.

Özil war am Sonntag beim 3:1-Sieg der Hauptstädter vor heimischer Kulisse gegen Athletic Bilbao überraschend nicht zum Einsatz gekommen. Reals neuer Trainer Carlo Ancelotti hatte den Techniker, der seit 2010 vom SV Werder Bremen nach Madrid gewechselt war, 90 Minuten auf der Bank schmoren lassen.

